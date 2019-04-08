أخبار مصر | وزراء سابقون وشخصيات عامة بعزاء كمال أبوالمجد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء سابقون وشخصيات عامة بعزاء كمال أبوالمجد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم كل من الدكتور أحمد المسلماني أستاذ العلوم السياسية، وحسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، العزاء فى المفكر والفقيه القانوني الكبير ووزير الشباب والإعلام الأسبق، الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

كما شارك بالعزاء كل من: قذاف الدم نجل معمر القذافي الرئيس الليبي الأسبق، ومدحت شلبي المعلق الرياضي، وعبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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واستقبل الدكتور أيمن أبو المجد والسفير وائل أبو المجد نجلا الفقيد والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة "الشروق"، المعزين الذين توافدوا لأداء واجب العزاء.

وتوفي المفكر الإسلامي والسياسي والقانوني الكبير، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عامًا، وشُيع جثمانه عصر الخميس من مسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة.

وتقلد الراحل خلال حياته العديد من المناصب، من ضمنها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير الإعلام والشباب الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.