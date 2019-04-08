شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يطالب بمؤازرة الأهلي أمام صن داونز: «نأجلك ماتش المقاصة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هزيمة نادي الأهلي أمام صن داونز بخماسية نظيفة في بطولة دوري أبطال أفريقيا شيء يحدث للكثير من الأندية والمنتخبات، وإنه يجب على الجميع الوقوف بجانب الأهلي في مباراة العودة.
أضاف «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، على فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «هل من مصلحة الأهلي إننا نأجله ماتش يوم الأربعاء أمام مصر المقاصة لبعد ماتش صن داونز، أنا بتكلم جد مش بهزر».
أوضح أن جماهير الأهلي أثناء مباراة كرة السلة أمام سموحة رددوا هتاف «6 مش كتير واسألوا بيبو وبشير»، مضيفًا: «يعني برضه مسبوناش في حالنا، مفيش مشكلة، 6 مش كتير وماله نجيب يا حبيبي».
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