شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على أهم 10 معلومات عن امتحان مايو الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى، الخليج 365 يقدم فى 10 معلومات أبرز وأهم المعلومات عن الامتحان.
1- يبدأ الامتحان على التابلت 19 مايو وينتهى 30 من نفس الشهر.
2- امتحان مايو المقبل أساسى وإلكتروني وبوجود كتاب مفتوح داخل لجنة بالمدرسة.
3- يهدف إلى النجاح للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي.
4- يجب أن يحصل الطالب على درجة 50% أو أكثر على ما تم دراسته فى الترم الثانى.
5- يوجد امتحان ثاني بنفس المواصفات بديلا للملحق (يحدد موعده لاحقا) يدخله الطالب إذا تعثر في الامتحان الأول اى امتحان مايو.
6- طلاب المدارس الحكومية ستكون امتحاناتهم في الفترة الصباحية.
7- سيتم عقد امتحان آخر مختلف تماما وبنفس درجة الصعوبة لطلبة المنازل والخدمات والمدارس غير الحكومية، بعد وقت امتحان المدارس الحكومية بساعتين بنفس لجان المدارس الحكومية نظرا لتوافر البنية التكنولوجيا بها.
8- سيكون هناك تنسيق مسبق بين المديريات والإدارات والمدارس الخاصة للاتفاق حول التفاصيل قبل الامتحان.
9- توفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية.
10- الطلاب سوف يؤدون امتحان مايو إلكترونيا والتصحيح إلكترونى.
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