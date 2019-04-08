جامعة أكتوبر للعلوم تعقد مؤتمرًا لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نظمت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، أمس الأحد، مؤتمرها العلمي الثالث حول "إدماج الطلاب من الجنسيات المختلفة والطلاب ذوي القدرات الخاصة في العملية التعليمية بالعصر الرقمي"، بالتعاون مع جامعة جرينتش "الشريك البريطاني" في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة وتحقيق الأهداف والرؤى في دعم ثقافة البحث العلمي وتنمية المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وذكرت الجامعة أن المؤتمر يهدف لـ"دعم ثقافة البحث العلمي داخل جامعتنا بالتعاون مع شريكنا البريطاني، وتنمية المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس وطلابنا، وتبادل الأفكار البحثية الحديثة الخاصة بدمج الطلاب في العملية التعليمية خاصة الطلاب ذوي القدرات الخاصة والجنسيات المختلفة عن طريق وسائل التعليم الحديثة واستخدام التكنولوجيا".

وشارك في المؤتمر من جامعة جرينتش البريطانية 7 باحثين ومحكمين لمشاركة أبحاثهم وخبراتهم العملية معنا والتجارب الناجحة في هذا المجال بالجامعتين، ويعد هذا المؤتمر السنوي الثالث الذي تعقده الجامعة في مجال التعليم العالي.

وكان المؤتمر الأول في عام 2017 عن استخدام الطرق الحديثة في التعليم والتعلم والتقييم"، ويليه مؤتمرنا الثاني عام 2018 عن "دور التكنولوجيا في التعليم العالي".​