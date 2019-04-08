ديوان "بعين واحدة وبصيرتين" لفارس خضر على طاولة منتدى المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يقيم منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "بعين واحدة وبصيرتين" للشاعر الدكتور فارس خضر.

ويناقش الديوان الناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد جمال القصاص، والشاعر الدكتور حسن طلب، ويدير الندوة الشاعر عاطف عبدالعزيز.

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وصدر ديوان "بعين واحدة وبصيرتين" عن دار الأدهم، ويأتي بعد ديواني "كوميديا"، و"الذي مر من هنا"، فضلًا عن مختارات شعرية لخضر صدرت عن مكتبة الأسرة وحملت عنوان "أصابع قدم محفورة على الرمل".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بمقر حزب التجمع الوطني 2 شارع كريم الدولة بوسط البلد.

ولخضر إسهامات متميزة في التراث الشعبي أيضًا، وله عدد من الكتب، من بينها "ميراث الأسى"، و"المدن المسحورة"، و"العادات الشعبية بين السحر والجن والخرافة"، وغيرها.​