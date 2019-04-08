أخبار مصر | رغم اعتدال درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم اعتدال درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأوضح البيان، أن الرؤية المائية تقل في الشبورة المائية صباحًا، مع وجود شوائب عالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط أقصى الغرب.

وعن حركة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما حركة البحر الأحمر معتدلة، ويصل ارتفاع الموج به إلى مترين.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، بينما يكون الطقس مائل للبرودة ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المحافظات:

القاهرة: 21 30

الإسكندرية: 13 26

مطروح: 14 29

دمياط: 15 22

نخل: 12 29

كاترين: 9 22

شرم الشيخ: 20 30

الغردقة: 21 29

أبو رماد 25 30

نوبيع: 21 27

رفح: 15 24

بني سويف: 18 33