أخبار مصر | مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الحرية حول التعديلات الدستورية ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر جماهيري حاشد لحزب الحرية حول التعديلات الدستورية ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب الحرية المصرى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة بورسعيد الباسلة للحث على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحضر المؤتمر المئات من أهالى محافظة بورسعيد.

كما حضره كلا من الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، وأحمد مهنى، الأمين العام للحزب، وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، وأحمد بيومى، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد أبوالمجد، أمين محافظة بورسعيد، وعدد من قيادات الحزب.

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وشددت قيادات حزب الحرية المصرى جماهير بور سعيد خلال المؤتمر على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على تعديل الدستور بكثافة غير مسبوقة كواجب وطنى لجميع المصريين نحو بلدهم.

كما أكد حسب الله، أن تاريخ بورسعيد الباسلة يؤكد حرص مواطنيها على تلبية نداء الوطن فى كل ظرف وهو ما تؤكده دروس التاريخ، مشيدًا بحرص اهالى وجماهير بور سعيد من مختلف الشرائح والفئات خاصة من الشباب والمرأة على حضور هذا المؤتمر.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن المشاركة الجماهيرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى وقومى، مؤكدًا أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يؤكد أمام العالم انه وحده هو صاحب السيادة والكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد مستقبل مصر.