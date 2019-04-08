بدء عزاء أحمد كمال أبو المجد بمسجد عمر مكرم (صور)

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جمال مبارك في عزاء أحمد كمال أبو المجد
حضر المئات من الشخصيات العامة والمفكرين وأصحاب الرأي، مساء اليوم الأحد، عزاء المفكر والفقيه القانوني الكبير ووزير الشباب والإعلام الأسبق الدكتور أحمد كمال أبوالمجد في مسجد عمر مكرم. واستقبل الدكتور أيمن أبو المجد والسفير وائل أبو المجد نجلا الفقيد والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق المعزين الذين توافدوا لأداء واجب العزاء. شارك في أداء واجب العزاء كل من: جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.
كما شارك في أداء واجب العزاء كل من، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية. وشُيعت
كما شارك في أداء واجب العزاء كل من، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية.
وشُيعت جنازة أبو المجد، عقب صلاة العصر، الخميس الماضي، بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من الشخصيات السياسية والحكومية والإعلامية، والصحفيين، فقد كان للراحل سجل كبير وممتد مع مختلف الفئات سواء داخل أو خارج مصر.
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