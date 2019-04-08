شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسي يبدأ زيارته إلى واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قادمًا من العاصمة الغينية كوناكرى، التي زارها، أمس، ضمن جولة خارجية تشمل كوت ديفوار والسنغال.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب إفريقيا تأتى في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خصوصًا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى.

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وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس، خلال الجولة الإفريقية، سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الثلاث، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لبلورة جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى والهادفة بالأساس نحو دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادى في القارة.

وتابع «راضى» أن زيارة الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن، التي سيبدؤها اليوم، تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلًا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وكان البيت الأبيض ذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستضيف الرئيس السيسى في التاسع من إبريل لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والأولويات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وذكر في بيانه أن الزعيمين سيبحثان «البناء على التعاون القوى في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادى الإقليمى والدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمى».

ومن المنتظر أن تشهد مباحثات الرئيسين كذلك تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المحتدمة بها والتى تزداد تعقيدًا، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط التي تحظى بأولوية كبرى لدى مصر، فضلاً عن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وغيرها. وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسى إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه الرئاسة في عام 2014، كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين، فيما كانت الزيارة الأولى للرئيس للعاصمة الأمريكية في إبريل 2017، والتى دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية ومثلت نقطة انطلاق جديدة على مسار العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، كما زار الرئيس نيويورك 5 مرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجمعت بين الرئيسين 5 قمم، بدأت بالاجتماع الأول بنيويورك مع المرشح الجمهورى للرئاسة وقتئذ، دونالد ترامب، ثم توالت الاجتماعات، فكان اللقاء الثانى في واشنطن خلال زيارة الرئيس الأولى لواشنطن في إبريل 2017، والثالث على هامش مشاركتهما في القمة الإسلامية- الأمريكية بالرياض في مايو 2017، فيما كان اللقاءان الرابع والخامس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018 على التوالى. وخلال تلك اللقاءات والزيارات، أكد الرئيس السيسى أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، وأعرب عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، خصوصًا مكافحة الإرهاب.