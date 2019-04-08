شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: نستهدف إصلاح الهيكل الإداري والمالي لمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه استهدف عند توليه منصب مدير مكتبة الإسكندرية، أن يواصل العمل الذي بدأه سلفه الدكتور إسماعيل سراج الدين، وأن يجرى إصلاحًا ماليًا وإداريًا يعظم الإفادة من الكفاءات الشابة، ويصلح هيكل الأجور خصوصًا لأصحاب الأجور المحدودة، ويتبنى عددًا من المبادرات الجديدة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي رأسه الدكتور فاروق العقدة رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الأمناء.

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وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تولى أهمية لنشر ثقافة التسامح، ومواجهة التطرف، والاهتمام بالعلم، وتوثيق الذاكرة، وريادة المكتبة في مجالات عملها، مشيرًا إلى أن المكتبة تمكنت من الحصول على مكتبات القيادات الفكرية والسياسية مثل محمد حسنين هيكل، والدكتور بطرس غالى، والدكتور رفعت السعيد.

ولفت الفقى إلى أن المكتبة تسلمت قصر الأميرة خديجة في حلوان، وبدأت تنظيم عدد من الفعاليات فيه ومنها دورة الثقافة العربية والإسلامية، وأشار إلى الدعم الذي حصلت عليه المكتبة من الشيخ سلطان القاسمى، لبناء مخازن الكتب بمنطقة أبيس.

وقال الدكتور فاروق العقدة إن المكتبة تمكنت بالاتفاق مع وزارة المالية، من الحصول على عائد الوديعة الخاصة بالمكتبة، وهو ما يشكل دعمًا ماليًا مهمًا للمكتبة.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية، بينهم رؤساء سابقون لعدد من الدول مثل الإكوادور ورومانيا وألبانيا، فضلاً عن شخصيات مؤثرة في العديد من المجالات العلمية مثل الدكتور مجدى يعقوب والدكتور فاروق الباز، وشخصيات عامة مثل الدكتورة نادية مكرم عبيد، ومنير فخرى عبدالنور، وأكمل إحسان أوغلو.