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قاعة باسم الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن بمدرسة في العريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، الأحد، يرافقها كل من: يسري جاسر مدير عام ادارة العريش التعليمية، العقيد الحسن فوزي الشاعر المستشار العسكري للمحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وأسرة الشهيد النقيب عاصم أحمد حسن، قاعة الشهيد للأنشطة في مدرسة أحمد عبدالعزيز الابتدائية بالعريش.

كما شهدت وكيل الوزارة ومرافقوها -بحسب بيان- بعض العروض والأنشطة الفنية لتلاميذ المدرسة، وأكدت في كلمتها سعادتها بافتتاح القاعة باسم الشهيد، مشيرة إلى أنها تعتبر تخليدا لذكرى استشهاده وتقديرا لكل شهداء الوطن، كما تم تكريم رشاد فداوي مدير إدارة المدرسة لتعاونه وتميزه في عمله.

حضر الافتتاح والأنشطة عدد من قيادات المحافظة، من بينهم: الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية، الدكتور عبدالكريم الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم سابقا وبجامعة العريش حاليا، وبعض قيادات التربية والتعليم ومجلس الآباء والأمناء والقيادات الشعبية.

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