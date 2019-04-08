شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام «آه يا لموني» و«العتبة جزاز».. فرقة رضا ترقص في مهرجان دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عرضًا راقصًا خلال مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، قدمت خلاله عدد من الفقرات والرقص بالعصا على أنغام أغنيات «الأقصر بلدنا» و«آه يالموني» و«العتبة جزاز» و«الحجالة»، كما قدمت موشحًا راقصًا بعنوان «غريب الدار»، ورقصة النوبة ورقصات «عرقسوس وغزل في الريف والطبول وسماح النوبة وكرومبة والتنورة والعصايا».

وكان قد أسس الفنان محمود رضا فرقة رضا مع الدكتورة فريدة فهمي الراقصة الأولى للفرقة وقدمت أول عروضها في أغسطس 1959، واستوحت رقصاتها من البيئة الشعبية المصرية بمختلف أشكالها.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السابع للفلكلور، بدار أوبرا دمنهور، والذى يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 11 أبريل، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومشاركة فرق من دول تايلاند ولبنان والجزائر وفلسطين والسودان وسيرلانكا والهند والصيد وإندونيسيا وتركمنستان واليونان، بالإضافة إلى 15 فرقة مصرية.