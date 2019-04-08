شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الرئيس السيسى تبرز زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته إلى العاصمة الغينية كوناكرى، فى مستهل جولته الخارجية، حيث كان فى استقباله ألفا كوندى، رئيس جمهورية غينيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الغينية.





وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى :"وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الغينية كوناكري، وذلك في مستهل جولة سيادته الخارجية، حيث كان في استقبال سيادته الرئيس "ألفا كوندي"، رئيس جمهورية غينيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الغينية، وقد أقيمت للسيد الرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

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صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضافت:"وتوجه السيد الرئيس بعد ذلك إلى مقر جامعة "جمال عبد الناصر" بكوناكري، حيث شهد سيادته إزاحة الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، إلى جانب افتتاح سيادته لمبنى المجمع الجديد بالجامعة والذي يحمل اسم "الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وتابعت :"وتوجه السيد الرئيس بالشكر في هذه المناسبة للرئيس "ألفا كوندي" والشعب الغيني بأكمله على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً سيادته اعتزازه بزيارة جمهورية غينيا الشقيقة، وذلك في أول زيارة لرئيس مصري إلى كوناكري منذ عام 1965، ومنوهاً إلى التاريخ الحافل والمشهود الذي تتمتع به غينيا في دعم حركات النضال الوطني في أفريقيا وكفاح أبنائها لنيل استقلالهم وحريتهم".



