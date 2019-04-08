اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأحد، فى مقدمتها بدء الرئيس السيسي جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار، واعتماد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، وتداعيات خسارة الأهلى من صن داونز بخماسية

الرئيس يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. و يفتتح مجمع "السيسى" فى العاصمة الغينية ويزور جامعة "عبد الناصر"

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالى إلى 894

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الصف الأول الثانوى بداية من 19 - 30 مايو

تفعيل الضبطية القضائية لمراقبة الوحدات السكنية بعد تسليمها للحاجزين

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين Advertisements

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

مصرع تلميذ سقط فى بيارة صرف صحى داخل مدرسة بالغربية

الجيش الليبى يواصل معركة دك حصون مليشيات طرابلس ويطوق أحياء العاصمة

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

الخطيب يجتمع مع لاسارتي لبحث أسباب خماسية صن داونز

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