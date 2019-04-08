الإسكندرية الأولى محليًا والـ99 عالميًا.. تعرف على تأثير الجامعات المصرية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

احتلت الجامعات السعودية، المراكز الأولى بين أفضل الجامعات في العالم العربي بحسب بيانات لترتيب وتصنيف الجامعات العالمية للعام 2019.

وأعلنت مؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن" (التايمز للتعليم العالي)، تصنيف الجامعات الأكثر تأثيرًا في العالم لعام 2019.

وجاءت الجامعات المصرية في ترتيب التأثير العالمي على النحو التالي:

- جامعة الإسكندرية الأولى مصريًا و99 عالميًا

- جامعة عين شمس، الثانية مصريًا و101 - 200 عالميًا.

- جامعة كفر الشيخ، الثالثة مصريًا، و101 - 200 عالميًا.

- جامعة أسيوط، الرابعة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة أسوان، الخامسة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة بني سويف، السادسة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة المنصورة، السابعة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

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- جامعة المنيا، الثامنة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة فاروس بالإسكندرية، التاسعة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة طنطا، العاشرة مصريًا، و201 - 300 عالميًا.

- جامعة القاهرة، الحادية عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

- جامعة الفيوم، الثانية عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

- جامعة حلوان، الثالثة عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

- جامعة المنوفية، الرابعة عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

- جامعة سوهاج، الخامسة عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

- جامعة الزقازيق، السادسة عشر مصريًا، و+301 عالميًا.

يشار إلى أن قائمة التايمز للتعليم العالي تعتمد 13 مؤشر أداء في تقييمها الذي يشمل 5 مجالات (التعليم أو البيئة التعليمية - البحث - التأثير - النظرة الدولية المستقبلية - الدخل).

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