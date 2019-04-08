"العبد": التعديلات الدستورية لمصلحة الوطن.. ولابد من المشاركة الإيجابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستفتاء على بعض مواد الدستور.

جاء ذلك - خلال مشاركته اليوم في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الأزهر تحت عنوان "نظرة على التعديلات الدستورية"، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وبحضور الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري والدكتور إسماعيل شاهين أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية.

وحث العبد أبناءه من طلاب وطالبات جامعة الأزهر على المشاركة في صناعة مستقبل مشرق لبلدهم، يحصدون ثماره قريبا.. مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو الصالح العام للدولة المصرية.

Advertisements

وأوضح أن العديد من دول العالم قامت بإجراء تعديلات دستورية أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة على الدستور المصري من شأنها أن تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه التعديلات تسعى إلى تمكين المرأة والفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، انعكست بدورها على الجميع، مشيرا إلى أننا في مصر الآن نعيش في مناخ ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، وأن ذلك كله يعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهدا في السعي لنهضة البلاد نحو غد مشرق من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

وأكد أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة وأنها تواجه هجومًا من أعداء الوطن الذين يطلقون الشائعات المغرضة لإثارة البلبلة، مما يتطلب منا التكاتف جميعا حتى تمر سفينة الوطن بسلام.

​