على مساحة 3 آلاف متر.. 7 سيارات إطفاء تخمد حريقا في الترسانة البحرية بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في كمية مخلفات بالترسانة البحرية بمنطقة الوراق، مساء الأحد. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من داخل مقر الترسانة البحرية بالوراق. Advertisements دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي، وتم محارة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون إصابات. المعاينة الأولية كشفت أن الحريق اندلع في كمية "هيش" على مساحة 3 آلاف متر بالقرب من السور الخارجي للترسانة البحرية دون أي خسائر أو تلفيات. تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

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