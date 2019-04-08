مصر | 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بكمية مخلفات بالترسانة البحرية بمنطقة الوراق، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بمقر الترسانة البحرية بمنطقة الوراق.

وعلى الفور تم الدفع برجال الحماية المدنية وبصحبتهم 7 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في كمية هيش على مساحة 3 آلاف متر بالقرب من السور الخارجي للترسانة البحرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.