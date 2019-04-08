أخبار مصر | ميدان رمسيس يتزين بلافتات تأييد تعديل الدستور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدان رمسيس يتزين بلافتات تأييد تعديل الدستور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت اللافتات الداعية إلي المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشوراع وميدان رمسيس، وتحمل اللافتات شعارات "اعمل الصح"، "المشاركة فى تعديل دستور مصر 2019"، "مشاركتك مسئولية خليك قدها"، ويأتي ذلك مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية بنهاية شهر إبريل الجاري.

كما تضمنت اللافتات شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: "المشاركة فى التعديلات الدستورية واجب وطنى"، "انزل وشارك وطنك محتاج صوتك".