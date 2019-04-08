أخبار مصر | بحوائط ارتفاعها 50 مترًا ومساحات شاسعة جولة داخل أكبر صرح ثقافي في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوائط ارتفاعها 50 مترًا ومساحات شاسعة جولة داخل أكبر صرح ثقافي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عمل يقوم به 4000 عامل يواصلون الليل بالنهار لإنجاز عمل ينتظره الجميع، والمتحف يطل على علي منطقة أهرامات الجيزة، وهي من عصر الدولة القديمة، في حين يرمز المتحف للعصر الحديث، وهو بمثابة الهرم الرابع، وصرح عظيم تهديه مصر للعالم تحافظ به علي تراث البشرية.
ارتفاعات المتحف تؤكد على عظمة هذا المشروع حيث يصل أقصى ارتفاع فيه إلى 50 مترًا، وأقل ارتفاع حوائط 22 متر، كما رصدت الخليج 365 اتساع القاعات الغير متوقع، والذي يؤكد ما هو مخطط له، حيث ستتسع قاعات المتحف لعرض 50 ألف قطعة أثرية منذ عصور الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني روماني، ومخازنه تتسع لـ 50 ألف قطعة أخرى، حيث سيحوي 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضهم وفقًا لسيناريو عرض فريد من نوعه.
مدخل المتحف عبارة عن حديقة ضخمة، تم زراعتها اليوم بمائة شجرة، وسوف يتم نشر مساحات من النباتات الخضراء، والزهور متنوعة الألوان، إضافة لنماذج المعابد والمقابر، إضافة للمشهد المبهر لشكل المتحف الخارجي على شكل أهرامات الجيزة.
ولاحظت كاميرا الخليج 365 عوامل الأمن والأمان المحكمة التي تراعي حقوق العمال، فالمشروع مزود بأعلى درجات وتعليمات الأمان الصناعي، خاصة مع الارتفاعات الضخمة للجدران والمعدات والآلات المستخدمة في العمل.
وفي نهاية الجولة وصف الدكتور خالد العناني المتحف أنه أحد أهم المشاريع القومية المصرية والذي تصل تكلفته إلى مليار دولار، وحق لكل مصري أن يفتخر به، وأن يكون حريصًا على زيارته بعد افتتاحه عام 2020م.
جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ويرافقه اللواء عاطف مفتاح، مدير مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، آخر أعمال المتحف، والتي وصلت إلى نسبة إنجاز 92 %، حيث تفقد الوزير قاعتي الملك توت عنخ آمون، والبهو الكبير وتمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم، والذي من المقرر أن يعرض عليه 87 قطعة أثرية ضخمة، وقام اللواء عاطف مفتاح مدير مشروع المتحف الكبير، بشرح مفصل للوزير والوفد الإعلامي المرافق له، حيث من المقرر تسليم المشروع وإنهاء الأعمال الهندسية به في سبتمبر المقبل، ثم تبدأ مرحلة التجهيز المتحفي، حيث سيتم افتتاح المشروع في 2020.
ورافق العناني وعاطف في الجولة فريق من الإعلاميين والصحفيين المحليين والعالميين، حيث قاموا بتوثيق الزيارة، والاطلاع على آخر تطورات المشروع.