أخبار مصر | بحوائط ارتفاعها 50 مترًا ومساحات شاسعة جولة داخل أكبر صرح ثقافي في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوائط ارتفاعها 50 مترًا ومساحات شاسعة جولة داخل أكبر صرح ثقافي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت كاميرا بوابة "الخليج 365" الإلكترونية من خلال جوله لها في مشروع المتحف المصري الكبير، برفقة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، مدير المشروع، مدى الإنجاز الذي يقوم به أبناء مصر، لبناء أكبر مشروع ثقافي في العالم كله، والذي أصبح أمل عشاق ومحبي التاريخ والآثار هو شهود افتتاحه رسميًا عام 2020،وهو ما أكد عليه وزير الآثار.

عمل يقوم به 4000 عامل يواصلون الليل بالنهار لإنجاز عمل ينتظره الجميع، والمتحف يطل على علي منطقة أهرامات الجيزة، وهي من عصر الدولة القديمة، في حين يرمز المتحف للعصر الحديث، وهو بمثابة الهرم الرابع، وصرح عظيم تهديه مصر للعالم تحافظ به علي تراث البشرية.

ارتفاعات المتحف تؤكد على عظمة هذا المشروع حيث يصل أقصى ارتفاع فيه إلى 50 مترًا، وأقل ارتفاع حوائط 22 متر، كما رصدت الخليج 365 اتساع القاعات الغير متوقع، والذي يؤكد ما هو مخطط له، حيث ستتسع قاعات المتحف لعرض 50 ألف قطعة أثرية منذ عصور الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني روماني، ومخازنه تتسع لـ 50 ألف قطعة أخرى، حيث سيحوي 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضهم وفقًا لسيناريو عرض فريد من نوعه.

مدخل المتحف عبارة عن حديقة ضخمة، تم زراعتها اليوم بمائة شجرة، وسوف يتم نشر مساحات من النباتات الخضراء، والزهور متنوعة الألوان، إضافة لنماذج المعابد والمقابر، إضافة للمشهد المبهر لشكل المتحف الخارجي على شكل أهرامات الجيزة.

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