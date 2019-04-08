أخبار مصر | نافع هيكل: زيارة السيسي لواشنطن ستسفر عن رؤية حاسمة بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافع هيكل: زيارة السيسي لواشنطن ستسفر عن رؤية حاسمة بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي الولايات المتحدة الامريكية سيكون لها العديد من المكاسب الإيجابية الكبيرة سياسيًا واقتصاديًا لصالح مصر والدول العربية والإفريقية، متوقعًا أن تسفر قمة البيت الأبيض عن رؤية واضحة وحاسمة بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله بعد أن باتت هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، وأن تشمل هذه الرؤية المواجهة الشاملة ضد الارهاب ومواجهة الدول الحاضنة للارهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأضاف هيكل، أن العلاقات المصرية الأمريكية تتمتع بقدر كبير من الشراكة الاستراتيجية، لذا تحرص قيادة الدولتين على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة، والتوصل لدفع مسيرة السلام بالشرق الأوسط.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الرئيس السيسي يقف على أرض صلبة ويمتلك دعمًا قويًا للترويج لمصر اقتصاديًا واستثماريًا، من خلال تحقيق الدولة لمعدلات نمو كبيرة مع تراجع معدلات البطالة، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وسير الدولة في تأسيس مشروعات قومية عملاقة، تعزز البنية التحتية وكذا البيئة الاستثمارية، وغيرها من الطفرات الاقتصادية التي حققها الرئيس.

ويجري الرئيس السيسي جولة خارجية، بدءًا من اليوم الأحد، تشمل أربع دول، وهي: "غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال".

وتأتي زيارات السيسي للدول الإفريقية في إطار مواصلة تعزيز العلاقات المصرية مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وتدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية خاصة في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.