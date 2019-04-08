أخبار مصر | بحضور 1200 مواطن.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر عن التعديلات الدستورية في الدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 1200 مواطن.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر عن التعديلات الدستورية في الدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، مؤتمر جماهيري حاشد، حول أهمية التعديلات الدستورية، في مدينة دكرنس، بحضور اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، والنائب نبيل الجمل عضو مجلس النواب بالمنصورة.

وحضر المؤتمر المهندس محمد المحروس امين مركز دكرنس، وناجى عبد المنعم امين مركز منية النصر، وبحضور وليد عرفات امين السياسات والتخطيط والدكتور رضوان عمار أمين الفلاحين واحمد عرفه امين العلاقات العامة والمهندس ثروت فتح الباب امين المجالس المحلية ورشا النجار امين الاعلام والدكتور بسام رزق امين التدريب والتثقيف والقمص روفائيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بدكرنس.

وناقشت الندوة عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الانجازات التى تمت والمشروعات القومية التى أقيمت فى الدولة المصرية وبمحافظة الدقهلية، وحث المواطنين على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

ويأتي ندوات الحزب ضمن سلسلة الندوات المقررة للتعريف بالتعديلات الدستورية القادمة وحث المواطنين بالمشاركة الايجابية، وفى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية لدعم وتأييد التعديلات الدستورية.