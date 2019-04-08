أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة لشرح التعديلات الدستورية بالأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة لشرح التعديلات الدستورية بالأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، ندوة بمستشفى الأقصر الدولي تحت شعار "إنزل – شارك – قول رأيك" تستهدف شرح التعديلات الدستورية، وحث العاملين بالمستشىي على النزول للمشاركة بالاستفتاء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور الدكتور محمود عبد الوهاب مدير التأمين الصحي بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر.

وقال "العماري" إن الحزب يوجه كامل طاقته خلال تلك الفترة، لتوعية المواطنين سياسيًا من خلال تنظم مؤتمرات، وندوات تثقيفية، تستهدف شرح التعديلات الدستورية، والكشف عن المغالطات التي يحاول أعداء هذا الوطن الترويج لها فيما يتصل بالتعديلات، هذا إلي جانب مساعي الحزب إلي كشف المخاطر التي تواجه مصر خلال تلك الفترة، ومحاولات الأعداء للنّيل منها ومن أستقرارها، الذي تنعم به بلدنا خلال تلك الفترة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف إن أمانة المهنيين بالحزب بقيادة الدكتور أحمد حمزة، نظمت ندوة بمستشفي الأقصر الدولي تناولت التعديلات الدستورية، وأستعرضت تأثير تلك التعديلات في حال تطبيقها علي الأستقرار الأمني والمجتمعي للمصريين.

وأشار إلي أن مصر في هذه الفترة الراهنة في أمس الحاجة إلي تلك التعديلات، نظرًا لما تتضمن من تمثيل أكبر للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وهذا ما يضمن وجود تمثيل حقيقي لكافة أطياف وفئات الشعب تحت قبة البرلمان المصري.

وأكد علي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من الفعاليات في شتي مناطق المحافظة، وذلك بهدف تحقيق التوعية السياسية لأكبر عدد من المواطنين.