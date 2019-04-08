أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد حول التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد حول التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة البحيرة، مؤتمر جماهيري حاشد حول أهمية التعديلات الدستورية، بالإضافة إلي احتفالية بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات، وذلك في مركز أبو حمص، بقيادة عصام الطباخ أمين الحزب بالمركز وذلك بمشاركة أكثر من 1200 شخص بقاعة مقلد بابو حمص.

وحضر الاحتفالية النائب محمد زين الدين امين الحزب بالمحافظة ومحمد وجية خالد امين التنظيم بالمحافظة والدكتور هشام عمارة والنائبة امل زكريا قطب والمهندس سعد الله ضوقة رئيس المدينة ورضوان صبرى امين عام مساعد الحزب بالبحيرة ومحمود عبد الصبور امين اعلام الحزب بالمحافظة والقس هارون راعي الكنيسة بابو حمص وعدد كبير من اعضاء الحزب بابو حمص.

وياتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للتعديلات الدستورية والدعوة للحشد فى الاستفتاء.