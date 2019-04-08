أخبار مصر | بحضور محافظ المنوفية.. "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن التعديلات الدستورية ببركة السبع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محافظ المنوفية.. "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن التعديلات الدستورية ببركة السبع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة المنوفية، الندوة التثقيفية الأولي بمركز بركة السبع، للتعريف بالتعديلات الدستورية، تحت شعار"انزل شارك قول رأيك" وذلك بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والنائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمحافظة، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وسوسن طايل امينة المرأة بالمنوفية والمحاسب احمد فتحي امين الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بمركز بركة السبع والعشرات من أبناء بركة السبع.

وفي البداية تحدث محافظ المنوفية وأكد علي أهمية وضرورة مشاركة جميع المصريين وخاصة أبناء محافظة المنوفية والنزول بكثافة لتأييد تلك التعديلات الدستوريه هذه التعديلات تصنع تاريخا جديدا من صنع الدولة المصرية وهي فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والشعبي الذي ينشده جميع المصريين.

ثم تحدثت سوسن طايل أمينة المرأة بالمحافظة، مؤكدة علي الدور الهام للمرأة المصرية حيث انها تثبت يوما بعد يوم بانها لا تقل اهميه عن الرجال وخاصة بالخروج بكثافة خلال الفترات الماضية.

وأضافت "طايل"، علي أن المرأة المصرية قادرة بعزمها علي تغيير تاريخ الدولة المصرية وان وقوفها خلف القيادة الحكيمه المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي نابع من احساسها الوطني.

Advertisements

ومن جانبه، أكد النائب هشام محمد عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي أن تلك التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية علي تعديل أوضاعها الاجتماعية والسياسية لضمان تقدم الدولة المصرية بكافة القطاعات ويجب علي كل المصريين أن تقف خلف القيادة السياسية الحكيمة والمتمثلة في عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعاد بالدولة المصرية الي امجادها ولتأخذ وضعها الطبيعي بين كافة الدول العالمية لما لها من اثر لتقدم الدولة المصرية خلال السنوات القادمة.

وأضاف "عبد الواحد"، خلال كلمته في الندوة، أن تلك التعديلات تكفل بصناعة التاريخ المصري بدولة حضارية ومتقدمة لتثبت بان ارادة المصريين تحدد مصير الوطن وبإرادة الشعوب تحيا الامم والدول.

وأعرب عن أمله في أن تكون تلك التعديلات هي انطلاقة ودفعة جديدة من أجل تجديد النشاط ومواصلة العمل والإنجاز، مؤكدا أن الدولة الآن تنفذ مشروعات عملاقة لكى تختصر الزمن وتعوض ما فات.

وأكد علي أن تلك التعديلات لن تكتفي بتقدم الدولة المصرية فقط ولكنها ستقوم باجهاض أحلام وطموحات قوى عالمية كانت تخطط للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط بعد تفتيته والقضاء علي الدولة المصرية والذي حماها الله برئيس قادر علي مواجهة الخطر الخارجى والذى أثبت أنه يملك عقلية استراتيجية تتعامل بحنكة وذكاء مع أي خطر يحيط بالدولة المصرية ودعي جموع المصريين للخروج بكثافة لضحد اي عمل تخريبي وتفويت الفرصة علي المتآمرين للإيقاع بتلك الدولة والتي ذكرها الله بقرانه الكريم.