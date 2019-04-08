أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر حاشد عن التعديلات الدستورية بمطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر حاشد عن التعديلات الدستورية بمطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة مطروح، مؤتمر شعبي حاشد، حول أهمية التعديلات الدستورية، بمدينة سيدي براني، بحضور مكثف من أهالي وأبناء مدينة والمهندس صالح سلطان الأمين العام لحزب مستقبل وأعضاء هيئة المكتب بالأمانة العامة للحزب وأيضا بحضور عمد ومشايخ وعواقل مدينة براني.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن المؤتمرات والندوات التي يعقدها يوميًا حزب مستقبل وطن لشرح التعديلات الدستورية المقترحة للتعديل وكيفية التصويت عليها.