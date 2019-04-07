انت الان تتابع «غرفة واحدة لا تكفي».. العلاج بالأكسجين بمعهد ناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العلاج بالأكسجين المضغوط حقق طفرة حقيقية في الطب، ونتائج خيالية في سرعة عودة اللاعبين المصابين للملاعب، وكان أول استخدام له عام 1662، فما قصة علاج الأكسجين المضغوط؟

العلاج بالأكسجين عالي الضغط (hyperbaric oxygen therapy) هو وسيلة علاجية، يتم من خلالها إمداد الجسم بأكسجين نقي 100% تحت ضغط جوي أعلى من الضغط الجوي المحيط بنا، ويتم ذلك داخل غرقة مخصصة تسمى غرفة الضغط العالي ليمد خلايا الجسم وأنسجته بكمية أكسجين تصل حتى ثلاثة أضعاف الكمية المذابة في الجسم في الظروف العادية، ويستخدم هذا النوع من العلاج بالأكسجين كدواء للمرضى، ومنشط ومحفز قوي للاعبي الكرة والرياضيين والأشخاص العاديين كذلك.. هذه التقنية العلاجية الفعالة التي يزيد عمرها في مصر على عشرين عامًا حققت نتائج طبية هائلة في الخارج.

خلال الآونة الأخيرة تزايدت معدلات وفيات الأشخاص الذين يتعرضون للغازات الصادرة عن أسطوانات "البوتاجاز أو السخان" داخل البيوت المصرية حتى بدا الأمر أشبه بالظاهرة، دون أن يعرفوا أن سبب الإصابة الرئيسي يرجع إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز شديد السمية ينتج عن الاحتراق غير الكامل لوسائل التدفئة أو

خلال الآونة الأخيرة تزايدت معدلات وفيات الأشخاص الذين يتعرضون للغازات الصادرة عن أسطوانات "البوتاجاز أو السخان" داخل البيوت المصرية حتى بدا الأمر أشبه بالظاهرة، دون أن يعرفوا أن سبب الإصابة الرئيسي يرجع إلى تسرب غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز شديد السمية ينتج عن الاحتراق غير الكامل لوسائل التدفئة أو الإشعال الذاتي في البيوت، وينتج عنه تسمم الفرد وفقدانه الوعي وصولًا إلى الوفاة إذا لم يتم إنقاذ وإسعاف الفرد سريعًا والنقل لأقرب منشأة طبية أو مركز لعلاج السموم.

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هنا يأتي دور أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط في الإنقاذ العاجل للحياة، وتلقي العلاج الدوائي بالأكسجين 100% داخل المركز العلاجي، جلسات يومية تتراوح ما بين (5 - 10) جلسات، حسب رؤية الطبيب المعالج حتى لو بدا المريض في حالة طبيعية وبدون شكوى بعد جلسات العلاج الأولى، لأن احتمالية تدهور الحالة تكون كبيرة، حيث إن خطورة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون تتمثل في أن هذا الغاز الذي يطلقون عليه "القاتل الصامت"، بلا طعم أو لون أو رائحة، ويترسب على قاع المكان ومن ثم يقتل ضحاياه في صمت.

ترجع فكرة تأسيس أول وحدة للعلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي في مصر وتحديدا داخل معهد ناصر التابع لوزارة الصحة إلى الدكتور حمدي إمام، مدير وحدة العلاج بالأكسجين تحت الضغط، وكانت في البداية مُلحقة بقسم الطوارئ عبر جهاز فردي "MONO"، ومع زيادة إقبال المرضى عليها بمعدل 20 حالة يوميًا تم تخصيص وحدة كاملة لها مُلحقة بالطوارئ وسعر الجلسة 100 جنيه تم زيادتها اليوم إلى 130 جنيهًا للكبار والصغار.

بمرور الوقت تزايد إقبال الحالات على الوحدة، خاصة الأطفال بمعدل 50 حالة يوميًا تتلقى العلاج وقرابة 100 حالة تتردد على الوحدة حتى وصلت قوائم الانتظار في الوحدة إلى 6 أشهر وعام، إلا إذا كانت الحالة تستدعي العلاج العاجل "دواعي إنقاذ الحياة"، بسبب وجود جهاز واحد فقط للجلسات، حيث يستغرق علاج الحالة الواحدة أكثر من شهرين بمعدل 40 جلسة.

وحدتان فقط للعلاج بالأكسجين تحت ضغط تابعتان لوزارة الصحة والسكان، الأولى في معهد ناصر والثانية تابعة لمستشفى الهرم بشرم الشيخ وهما لا تكفيان لمواجهة الإقبال الكبير عليهما، ويوجد نحو 4 وحدات أخرى تابعة للقوات المسلحة (كوبري القبة، الجوي العام والجوي التخصصي ومركز طب الطيران).

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الدكتور معتز جمال الدين، رئيس وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط بمعهد ناصر، أوضح أن المستشفى يحتوي على جهاز واحد لا يكفي الحالات المتزايدة وهو جهاز متعدد "Multi" يكفي لـ8 أشخاص بالمعالج يصل سعره إلى 20 مليون جنيه.

الأكسجين المضغوط

وهو تخصص طبي يُدرس في كليات الطب، وليس مجرد فكرة طارئة وكان مرتبطا أكثر بالنشاطات البحرية والغطس تحت الماء، وبدأ في إنجلترا عام 1662 على يد بريطاني ثم دخل إلى مصر قبل 21 عامًا، وعادة ما يتم تحويل المرضى من قبل الطبيب المعالج ثم يُعرض على استشاري الوحدة، ولكن معرفة بعض الأطباء بهذا العلاج ليست عالية.

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"الموضوع مش سحر، أي حد هيدخل الجهاز هيطلع سليم 100%".. يقول مدير الوحدة لـ "التحرير" بعد أن طرح تساؤلا هاما: "هل العلاج بالأكسجين سيفيد المريض أم لا؟ وهل هذا الشخص صالح لدخول جهاز الضغط في بيئة يزيد ضغطها على الضغط الجوي بنسبة قد تصل من (1- 3) أضعاف الضغط الجوي العادي، وتكون هذه الغرفة محكمة الغلق في أثناء العلاج، حيث تستغرق الجلسة من (60-90) دقيقة، وبذلك يسمح بإذابة كمية كبيرة من الأكسجين في بلازما الدم ويضمن وصوله إلى جميع خلايا الجسم وأنسجته؟".

موانع محتملة

هنا ينبغي على الحالة التي تقرر تجربة هذا العلاج أن يتم أولًا فحصها جيدًا للتأكد من سلامة وكفاءة القلب والصدر والأذنين، لمعادلة الضغط العالي، والاطمئنان على أنه لم يسبق له التعرض لتشنجات عصبية والدخول في حالة صرع، وإجراء الكشف الطبي الكافي، لأن مدخل هذا العلاج للجسم يتم عبر الجهاز التنفسي.

وعن النسبة التي يحتاجها الشخص الطبيعي من الأكسجين، يقول جمال الدين، إننا نتنفس الهواء، حيث إن نسبة الأكسجين فيه تقريباً 21% والباقي غازات أخرى، وضغط الأكسجين يعادل بالمثل من الضغط الجوي مرتين ونصف، حيث يتم إذابته في أثناء عملية تبادل الغازات في الرئة، ويتم تحميله على الهيموجلوبين الموجود بكرات الدم الحمراء، وينتقل خلال الدورة الدموية إلي جميع أجزاء الجسم.

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وصايا وأعراض أخرى

ضغوط عالية يتعرض لها المريض في أثناء وجوده في غرفة العلاج، حيث يشعر المريض بضغط في أذنه مشابه لضغط الأذن عند صعود أو هبوط الطائرة، ولكن في أثناء فترة العلاج لا يشعر المريض بأي ضغط، فلذلك دائماً ننصح المرضى باستخدام طرق توازن الأذن عند الشعور بالضغط مثل عملية البلع أو التثاؤب وغيرها.

الأطفال يتعرضون لضغط أقل من الضغط المخصص للكبار (نحو ثلثه) ولكل مرض بروتوكول علاج معين، ويتم وقف العلاج بعد 40 جلسة للأطفال و50 أخرى للكبار على أقصى حد لمدة شهر أو شهرين، نتيجة تشبع الجسم بالأكسجين ومن ثم لا يكون له أي فائدة طبية، بقدر ما يؤدي إلى آثار جانبية قد تصل إلى حد التسمم.

أكثر ما يعود على المريض نتيجة تلقي العلاج بالأكسجين المضغوط، حسب جمال الدين، زيادة نسبة الأكسجين في بلازما الدم وزيادة المناعة داخل الجسم بزيادة القوة المناعية لكريات الدم البيضاء وتشكيل أفضل للأوعية الدموية ومنع انسدادها.

وأقرت الجمعية الطبية الأمريكية بالعلاج تحت الضغط، نجاح هذا العلاج في العديد من الأمراض كعلاج أساسي لها، منها تسمم أول أكسيد الكربون، مرض الفقاقيع الهوائية داخل الدورة الدموية، أمراض الغطس، وعلاج تسوس العظام، وعلاج مساعد في أمراض أخرى مثل الجروح والقروح المزمنة وغير الملتئمة، القدم السكري الغرغرينا ضيق وتصلب الشرايين الطرفية، التهاب العظام، ما بعد العلاج بالإشعاع، الالتهاب النكروزي بالأنسجة والعظام والمفاصل، الحروق غير الكهربائية "جميع أنواعها"، عمليات ترقيع الجلد، قصور الدورة الدموية بالأطراف، حالات الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الدم وتهتك الأنسجة.

إصابات الملاعب

غالبية الأندية الأوروبية والأمريكية تُلحق بها غرفة لعلاج اللاعبين بالأكسجين عالي الضغط وتلقي الجلسات اللازمة لهم في أثناء الإصابات، حيث يُسرع من عودتهم للملاعب بشكل كبير، وخضع لها لاعبون كبار مثل ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو ومؤخرًا محمد صلاح، حيث إن نتائجه رائعة في تحسين حالة العضلات ويساعد على أنها لا تيبس أو تضعف بسبب فترة التوقف الطويل عن الحركة، وبدلًا من العودة للملاعب في أسبوعين أو شهر بجلسات الأكسجين تعود في أقل من أسبوع ويقلل من الإرهاق لدى اللاعب ويحسن من لياقته البدنية.

في مصر ما زال الوعي بالعلاج بالأكسجين عالي الضغط غائبا، والدعم غير كاف، خاصة لدى لاعبي كرة القدم رغم مشاورات سابقة من قبل رئيس النادي الأهلي السابق حسن حمدي في تخصيص غرفة للعلاج بالأكسجين، بسبب كثرة الإصابات، ولكن توقفت الفكرة بعد ثورة 25 يناير واختفت في ظروف غامضة.