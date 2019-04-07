الإجمالى يصل إلى 894.. تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء، العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان، وممثلي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التى تمت على مدار الشهر منذ آخر اجتماع للجنة في 5/3/2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعا.
وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن لـ894 كنيسة ومبنى تابعاً.وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.وأشار الدكتور عاصم
وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن لـ894 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إلى عقد اجتماعات مع مسئولي الحماية المدنية، من أجل تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية، بما يمنح مزيداً من التسهيلات للكنائس من أجل تمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في تسريع وتيرة العمل الذى تقوم به اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وأمانتها الفنية، حتى يتسنى الانتهاء من ملف التقنين في أسرع وقت ممكن.
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