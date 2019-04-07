بديل تركي آل شيخ.. من هو الأمير عبد العزيز الفيصل؟

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قرار جديد من المتوقع أن يصدر بالمملكة العربية السعودية، الإثنين، من شانه تقليص الصلاحيات الرياضية، للمستشار تركي آل شيخ رئيس مجلس هيئة الترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد سحب منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة في ديسمبر الماضي، إذ تجتمع الجمعية العامة للاتحاد الرياضي السعودي للتضامن الإسلامي، غدا، بمدينة جدة، في اجتماعها غير العادي، لانتخاب رئيسا جديدة لمجلس إدارة الاتحاد، بعد انتهاء فترة ولايته، وتتجه النية نحو تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي خلف آل شيخ في رئاسة هيئة الرياضة، رئيسًا للاتحاد خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

- ولد عبد العزيز بن تركي الفيصل في مدينة الرياض في 4 يونيو 1983. - الابن الثاني للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. - درس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. - يهوى قيادة السيارات الرياضية، وهو أحد الأبطال الرياضيين البارعين في هذا المجال. - بدأت علاقته

- ولد عبد العزيز بن تركي الفيصل في مدينة الرياض في 4 يونيو 1983. - الابن الثاني للأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، وحفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. - درس العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. - يهوى قيادة السيارات الرياضية، وهو أحد الأبطال الرياضيين البارعين في هذا المجال. - بدأت علاقته مع رياضة قيادة السيارات في التاسعة من عمره، إلا أن دخوله لعالم السباقات لم يكن وفق ترتيب معين أو تخطيط مسبق. Advertisements - كانت أولى مشاركاته في عام 2005 في البحرين ونجح في حصد اللقب، ليواصل بعدها تألقه في سباقات السيارات، واحتل المركز الثاني في سباق «لامبورجيني» الذي أقيم على مضمار حلبة الريم في العاصمة الرياض. - توج بلقب GT3 الذي نظمته شركة سيارات بورش ووكلائها في الشرق الأوسط وهي أهم بطولة على المستوى الدولي والمحلي، وحقق خلالها المركز الأول لينضم بعدها إلى قائمة النخبة في «ريد بول». - نجح في سباقات الـ24 ساعة التي أقيمت في دبي وشارك فيها أكثر من مرة وفاز باللقب عام 2015 ، وفاز بلقب الوصيف عام 2016. - توج بطلاً لمسابقة FIA لفئة GT3 في البرتغال، كما تأهل لسباق الـ24 ساعة في مدينة لومان الفرنسية وحقق المركز الثاني. - فاز بالمركز الرابع في سباق دنلوب في دبي، إضافة إلى تجربته في سباق الخليج الذي يمتد إلى 12 ساعة حيث فاز في عام 2014 بالمركز الأول وحل ثانيا في العام الذي يليه. - بدأ عمله في الهيئة العامة للرياضة السعودية عام 2016 بعد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتاز، واستمر في منصبه مع تولى المستشار تركي آل شيخ رئاسة الهيئة. - اختير رئيساً لهيئة الرياضة في ديسمبر الماضي،

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