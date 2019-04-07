شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد عبدالرزق، والد الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق، إنه أثناء ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها، جاء إليه اتصال أخبره باستشهاد نجله، مضيفًا: «لا أملك شيئا سوى القول لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن شاء الله يكون شفيع لنا في الجنة».
وطالب والد الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأحد، الدولة بإعداد آلية لوقف سقوط المزيد من الشهداء.
واستشهد اليوم الأحد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد، معاون مباحث قسم النزهة، وأصيب فردا شرطة بعدما أطلق عليهم مسلحون مجهولون أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية.
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