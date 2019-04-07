شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دينية النواب»: التعديلات الدستورية تصب في مصلحة الوطن والمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور أسامة العبد،رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في الاستفتاء على الدستور الذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 22 أبريل الجاري، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وبحسب بيان، حث «العبد» طلاب وطالبات جامعة الأزهر خلال مشاركته في الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، الأحد، بقاعة مؤتمرات كلية التربية تحت عنوان «نظرة على التعديلات الدستورية»، على «المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للبلد يحصدون ثماره قريبًا، قائلًا للطلاب والطالبات: «أنتم شباب اليوم ورجال ونساء الغد وقادة المستقبل»، مؤكدًا أن «كل ما نسعى إليه وهدفنا الأول والأخير هو الصالح العام لمصرنا الغالية».

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وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن العديد من دول العالم قامت بإجراء تعديلات دستورية أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن «التعديلات المطروحة على الدستور المصري من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطنين خلال المرحلة المقبلة، خاصة أننا نسعى من خلال هذه التعديلات إلى تمكين المرأة والفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة».

وأكد العبدأن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، ويشعر بها القاصي والداني، انعكست بدورها على الجميع، مشيرًا إلى أننا في مصر الآن نعيش في مناخ ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، وأن ذلك كله يعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهدًا في السعي لنهضة البلاد نحو غد مشرق من أجل الأجيال الحالية والقادمة، لافتًا إلى أهمية الدور التاريخي المشهود الذي يقوم أبناء الوطن الشجعان من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وشدد العبد–في ختام كلمته- على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون التعديلات المقترحة مهمة للوطن خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أن تلك التعديلات تواجه هجومًا من أعداء الوطن الذين يطلقون الشائعات المغرضة لإثارة البلبلة، مما يتطلب منا التكاتف جميعًا حتى تمر سفينة الوطن بسلام.