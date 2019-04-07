شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الكويتية تحرر مصرية تعمل بوزارة الدفاع من خاطفيها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت السلطات الكويتية من تحرير مواطنة مصرية من خاطفيها اللذين تبين أنهما مصريان، واعترفا أثناء التحقيق بأنهما كانا يريدان هتك عرضها وتصويرها ليهدداها ويبتزاها لاحقًا.
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، الأحد، إن رجال مباحث الفروانية تمكنوا من القبض على مقيمين مصريين في المهبولة أمس السبت على خلفية اختطافهما لامرأة من جنسيتهما من شقتها في الفروانية.
وقال مصدر أمني كويتي إن مقيما مصريا أبلغ غرفة عمليات الداخلية باختطاف زوجته (35 عامًا) التي تعمل بوزارة الدفاع.
وأفاد المصدر بأن صاحب البلاغ قال في شكواه إنه دخل منزله في الفروانية فلم يجد زوجته، ثم ما لبث أن تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول يبلغه بأن زوجته في «أمن وأمان»، مهددا إياه بعدم إبلاغ قوات الأمن وأنه سيخبره عن المكان الذي سيتسلمها فيه.
وذكر المصدر أن رجال الأمن تتبعوا الرقم المجهول الذي اتضح أنه في المهبولة، فتوجهوا إلى المكان المذكور وعثروا على الزوجة التي لم تمس بسوء، وألقوا القبض على المتهمين، وأحالوهما إلى جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكويتية تحرر مصرية تعمل بوزارة الدفاع من خاطفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.