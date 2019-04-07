شكرا لقرائتكم خبر عن «فرقة تايلاند» تعرض رقصة «قفزة الجمبري» على مسرح أوبرا دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسرح أوبرا دمنهور تفاعلا كبيرًا من جمهور الحاضرين مع عرض فرقة فرقة Heet-Hoy التايلاندية للفنون الشعبية، وخصوصًا عرض «قفزة الجمبرى» التي تعبر عن ثقافة جنوب تايلاند حيث البيئة الساحلية التي تشتهر بمهنة الصيد.

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كما قدّمت الفرقة رقصة «تراث شمال تايلاند» وهى رقصة من من تراث المناطق الشمالية في تايلاند، وتجمع بين الأداء الراقص للمناطق الجبلية والحركات القتالية، ورقصة «طلبة الجامعة» وهى من تراث شمال تايلاند أيضًا، وتمزج بين الحركات القتالية الراقصة، وتتميز بدرجة من العنف في الأداء.

وتتكون فرقة Heet-Hoy من الطلاب المهتمين بحفظ وإنعاش الفنون والثقافة في تايلاند، وتقدم الفرقة عروض تعكس التنوع في التراث بين المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية في تايلاند، وعرض الطرق التقليدية للحياة وسبل عيش السكان التايلانديين.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السابع للفلكلور، بدار أوبرا دمنهور والذى يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 11 أبريل، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومشاركة فرق من دول تايلاند ولبنان والجزائر وفلسطين والسودان وسيرلانكا والهند والصيد واندونسيا وتركمنستان واليونان بالإضافة إلى 15 فرقة مصرية.