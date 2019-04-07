شكرا لقرائتكم خبر عن «ذكر الله».. عرض لفرقة «تركمنستان» فى مهرجان «دمنهور للفلكلور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت فرقة «لاشين» التركمنستانية عرضًا من الأغاني والرقصات الفلكلورية التركمانستانية، كما قدمت عزفًا من الموسيقى الشعبية التركمانستانية، وبعض الفقرات الكوميدية، وذلك خلال فقراتها على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن فاعليات مهرجان دمنهور الدولى السابع للفولكلور، والذى إختتمت فقراتها بعرض غنائى راقص بعنوان كوشى ديبديه kushidepdi التي تتضمن «ذكر الله» وبعض الموشحات الصوفية.

وتأسست فرقة «لاشين» التركمانستانية في عام 2008 واشتهرت بتقديم عدد من الرقصات الشعبية منها «طقوس الزفاف» و«سوار الزفاف» و«العرائس» و«الفرسان» و«الطرق الودية لتركمنستان» و«وطننا الأم» و«قافلة السعادة» و«الرافعات»، 0وشاركت في العديد من المهرجانات في تركيا ووطاجيكستان وقيرغيزستان والمجر والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا والصين الشعبية.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء يوم الجمعة الماضى، فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السابع للفلكلور، بدار أوبرا دمنهور والذى يستمر حتى الخميس المقبل الموافق 11 أبريل، بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ومشاركة فرق من دول تايلاند ولبنان والجزائر وفلسطين والسودان وسيرلانكا والهند والصيد واندونسيا وتركمنستان واليونان بالإضافة إلى 15 فرقة مصرية.