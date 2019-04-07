شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو حامد: «النواب» سيتعامل بإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تقييم قانون الجمعيات الأهلية جاء بتكليف رئاسي، والرئيس حدد مسار للوصول إلى التعديلات المقترحة من خلال تكليف للحكومة بإجراء حوار مع الجمعيات الأهلية.

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وأضاف «أبوحامد» في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «مجلس النواب سيتجاوب بمنتهى الإيجابية مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الموافق عليها من الحكومة، لأن القانون السابق كان به مشاكل يشتكي منها الجمعيات الأهلية».

وأوضح أن البرلمان يريد الوصول إلى قانون يرضي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن القانون الجديد ليس به مواد سالبة للحريات، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته.

وذكر أن «إجراءات تلقي الأموال تم التشاور فيها مع ممثلي الجمعيات، ومجلس النواب عند صياغة القانون السابق كان لديه مخاوف بخصوص الأمن القومي»، مشيرًا إلى أن «المجلس سيعمل على دراسة القانون المقدم من الحكومة وفقًا لاعتبارات الأمن القومي المصري ومصادر التمويل، وتنظيم عمل المنظمات الأجنبية».