شكرا لقرائتكم خبر عن محلل ليبي: قواتنا المسلحة مدربة على أعلى مستوى بمساعدة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، إن القنوات التي تساند تنظيم الإخوان والميليشيات المسلحة في ليبيا تبث الكثير من الشائعات.

وأضاف "الترجمان" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «القوات المسلحة الليبية مدربة على أعلى مستوى من خلال مساعدة مصر، وأن الجيش الليبي لديه خبرة قتالية عالية في بنغازي وقوات الجنوب»، موضحًا أن «الجيش الليبي لا يريد التقدم بكثافة نارية عالية حفاظًا على حياة المدنيين».

وتابع أن «مطار طرابلس الدولي تحت سيطرة الجيش الليبي، وصد هجوم لميليشيات طرابلس، وهناك ضربات للجيش في كل محاور طرابلس من أجل القضاء على الإرهاب والميليشيات»، موضحًا أن «القوات المسلحة استطاعت السيطرة على عدة مدن بطرابلس، ودخول طرابلس يسير وفق خطة معينة، والعمل على تقليل الخسائر».