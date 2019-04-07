شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تزور «طبيب قطار المحلة»: سيُعالج في ألمانيا على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ترافقها الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب القصر العيني، والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة، مساء الأحد، طبيب الأسنان الشاب محمد صلاح بمستشفى قصر العيني للاطمئنان على صحته.
ووجهت الدكتورة هالة زايد، بعلاجه في مركز متخصص بألمانيا مع تحمل الدولة كافة نفقات العلاج، كما حرصت على طمأنة والدته في حوار جمع بينهما، وأكدت لها التزام الدولة الكامل بتقديم كافة أشكال الدعم وخاصةً الدعم النفسي للطبيب الشاب.
كما وجهت وزيرة الصحة الدكتورة سحر حلمي مدير عام التكليف، بتعديل تكليف الطبيب محمد صلاح للعمل في قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، المكتب الفني، بعد تماثله للشفاء، إضافةً إلى توفير كافة التسهيلات لحصوله على ماجستير في إدارة الأعمال.
يذكر أن الطبيب محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا قد تعرض لسقوط تحت القطار في المحلة نتيجة التدافع، ويحتاج لاستكمال علاجه بالخارج.
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