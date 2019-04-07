شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 15 موظفًا بـ«تضامن الغربية» للنيابة الإدارية: «يتعاطون المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر حامد هليلة، سكرتير عام محافظة الغربية، الأحد، إيقاف 15 موظفاً بمديرية التضامن الاجتماعي عن العمل لمدة شهر وإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة على نحو قطعي وبات، إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك في إطار حرص السكرتير العام على تطبيق القانون لضمان عدم تفشى ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين، ما يؤثر على جودة ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وفى هذا الصدد، وجه «هليلة» بتشكيل لجان من مديرية الصحة بالغربية للمرور المفاجئ على كافة مجالس المدن والأحياء والمديريات التابعة للمحافظة، لإجراء تحاليل مفاجئة للعاملين بهذه الأماكن للكشف عن متعاطي المواد المخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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