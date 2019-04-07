شكرا لقرائتكم خبر عن السباحون من ذوي الاحتياجات في البحر الأحمر يستعدون لعبور المانش (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، انطلاق مسابقة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة للمسافات الطويلة «5 كيلو مترات»، بمدينة الغردقة لمجموعة من سباحين المنتخب العربي لعبور المانش بالتنسيق مع حملة «بنفكر لبكرة».

ويشارك في السباق سباحون أصحاء من أبطال الجمهورية لإثبات فكرة الدمج بين الأصحاء وذوي الإحتياجات الخاصة.

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أطلق محافظ البحر الأحمر إشارة بدء السباق لمسافة 5 كيلو مترات سباحة بشاطئ الغردقة، كما أعطى تعليماته لمختلف أجهزة المحافظة لتيسير كافة الإجراءات الخاصة لتنظيم وتنفيذ القوانين الجديدة التي تفيد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش ومدرب المنتخب، أن محافظ البحر الأحمر تبنى رعاية المنتخب العربي لذوي الإعاقة لعبور المانش للتدريب والتجهيز بمدينة الغردقة، الذي يشرف على تدريبه «شلبي» بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ في مياه البحر الأحمر.

وقدم المحافظة الكؤوس للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ثم قدم الميداليات التذكارية لباقي الفائزين تشجيعا لهم، مؤكدا أنهم أبناءنا الذين يستحقون كل الدعم والتحفيز، كما أن لديهم طاقة وإصراره يفوق الأصحاء، فيجب تشجيعهم لتحقيق آمانيهم .

مسابقه السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة في الغردقة

مسابقه السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة في الغردقة

مسابقه السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة في الغردقة

مسابقه السباحة لذوى الاحتياجات الخاصة في الغردقة