شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النيل تعلن تحديث خرائط متابعة زراعات الأرز وإجراءات مواجهة المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت لجنة إيراد نهر النيل اجتماعها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة، التقدم في أعمال تحديث خرائط زمامات زراعات الأرز بالإدارات العامة للري المختلفة، حيث تم عقد مقارنات بين الزمامات المقررة والفعلية بجميع المحافظات.

وقال الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي، في بيان، الأحد، إنه جرى التأكيد على أن تلك الخرائط تعتبر وسيلة آلية لتقييم ومتابعة مساحات الأرز المزروعة المقررة والمخالفة، وكذلك تعتبر وسيلة دعم اتخاذ قرار يستعين بها متخذ القرار في توجيه السياسات بالوزارة في ضوء السياسات العامة للدولة.

Advertisements

وأضاف «عبدالعاطي»، أن اللجنة ناقشت موقف مخالفات وغرامات زراعات الأرز، مشددا على أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط وزارة الموارد المائية والري للحفاظ عليها .

وكلف الوزير رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وإزالة الحشائش المائية إستعدادا لموسم أقصى الإحتياجات وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها.

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور عبدالعاطي على عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها لترشيد الاستخدامات وتنمية الموارد المائية، وأيضا أهمية المتابعة والتحكم في إدارة مياه النيل على أكمل وجه للحفاظ عليها في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.