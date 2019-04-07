شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الطفل مقلد «حزلقوم» تتحدث عن موهبة نجلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت سمر عبدالعزيز، والدة الطفل مقلد شخصية «حزلقوم»، تفاصيل تقليد ابنها للفنان أحمد مكي، من خلال الشخصية التي اشتهرت دراميا وسينمائيا، قائلة إن «علي يبلغ من العمر 9 سنوات، وبدأت القصة عند مشاركتي في إحدى الجروبات على فيس بوك، لتقليد الشخصيات من النجوم، وقمت باختيار شخصية حزلقوم لابني، وقلده ونشرت الصورعلى الجروب».

وأضافت «سمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «اللوك بتاعه حقق أكثر من 10 آلاف لايك على الجروب، وعلي طلع الأول في المسابقة، والمصور محمد الهويدي رأى الصورة، واقترح عمل سيشن تصوير لابني بشخصية حزلقوم».

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وتابعت: «نزلت أجيب ملابس لابني من المحال، وفصلت له ملابس تليق بشخصية حزلقوم، ونجاح الصور كان غير متوقع».

وقال على إن «شخصية حزلقوم دمها خفيف، وشخصيتها حلوة أوي، ونفسي الفنان أحمد مكي يشوف الصور واللوك دي»، مضيفًا: «وأنا بحب الفنان أحمد مكي، ونفسي أشوفوا وأعمل معاه فيلم أو إعلان».

وقال المصور محمد هويدي، المتخصص في تصوير الأطفال، إن الفكرة جاءته عندما شاهد الطفل يقلد الفنان أحمد مكى، في شخصية حزلقوم، على السوشيال ميديا، وبعدها توصل مع والدة الطفل والتى رحبت بالفكرة، مضيفًا: «علي ما شاء الله عليه شاطر، ولم يتعبني في التصوير أبدًا».