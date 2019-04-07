شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."مباشر قطر":أحلام "أردوغان" تتهاوى والصدمة تسيطر على تميم بن حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، تلقى لطمة قوية بعدما صوَّت فى الانتخابات البلدية نحو نصف الناخبين ضد رجب طيب أردوغان ، ومنحوا أصواتهم إلى المعارضة، وهو ما يؤكد أن أردوغان ومشروعه الواهم الذى راهن عليه طوال السنوات الماضية أصبح اليوم فى مهب الريح.

وتابع تقريرالمعارضة القطرية، :"الانتخابات البلدية المحلية، وعلى الرغم من أن تأثيرها على الاستقرار السياسى محدود، لكن فى الحالة التركية تعكس الانتخابات موقف الشارع من أردوغان الذى سعى للتفرد بالسلطة، بينما يعانى اقتصاد بلاده من وضع متدهور، وتعيش أنقرة أجواءً غير مستقرة على المستوى السياسي..هذه الهزيمة السياسية التى تلقاها أردوغان، ليست موجهة إليه فقط، بل إن أصداء هذه الهزيمة النكراء قد وصلت إلى الدوحة ، فأصابت أمير الإرهاب تميم بن حمد بصدمة لم يفق منها بعد".

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وأكد التقرير أن تميم بن حمد ، اليوم بات يتحسس رأسه، بعدما انتفض الشارع التركى رفضا لأردوغان وحزبه الذى يسعى للتفرد بالمشهد السياسى التركي، خاصة أن تبعات هذه الهزيمة الانتخابية قد تطول عرش تميم بن حمد وتفقده أحد حلفائه فى منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد من عزلة أمير الإرهاب ويجعل وضعه السياسى أكثر سوءًا،

وتابع التقرير قائلا :"الضربة الموجعة التى تلقاها أردوغان فى الانتخابات الأخيرة، رسالة سياسية إلى القيادة الحاكمة فى قطر، لعلها تراجع حساباتها، وتعلم جيدًا أن التعلق بقش أردوغان ومشروعه الواهم، لن ينجى أمير الإرهاب تميم بن حمد من الغرق".