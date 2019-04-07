شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تعلن تحويل بورسعيد لمحافظة رقمية.. وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم عبد العزيز، رئيس الإدارية المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية، إنه "تم تحويل بورسعيد لمحافظة رقمية، وإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في التعاملات الحكومية".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "سيتم تحويل جميع المحافظات لتعاملات رقمية خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية.

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وذكر أنه "نسعى خلال الفترة المقبلة لتعميم الميكنة المالية من أجل خدمة المواطن، والتعامل الرقمي رسالة بأن الحكومة تريد الشفافية للمواطن في إنجاز خدماته".