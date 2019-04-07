صور.. الرئيس يفتتح مجمع "السيسى" فى العاصمة الغينية ويزور جامعة "عبد الناصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر فى العاصمة الغينية كوناكري برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي. وأزاح الرئيس الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة، كما افتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذى أطلق عليه اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسى". Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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