محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالشروع في سرقة مصوغات ذهبية من داخل "محل جواهرجي" بعين شمس.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين رصدا تحركات مالك المحل والعاملين به بالإضافة لمواعيد بدء العمل والإغلاق عدة أيام، لاختيار التوقيت الأفضل لعملية السرقة، لكن واجهتهم مشكلة في فتح الخزنة دون لفت الانتباه.
واعترف المتهمان في التحقيقات أنهما استأجرا غرفتين في بدروم أحد العقارات، حيث يقع جدار أحدهما موازيًا للجدار الخلفي للخزنة، في محاولة لسرقتها من الخلف دون لفت الأنظار، إلا أن خطتهما باءت بالفشل بعد فشلهما في فتح الخزنة عقب هدم الجدار الفاصل.
واستعان المتهمان بحداد في محاولة لفتح الخزنة، فأخبرهما الأخير أنه قادم إليهما، وأبلغ قسم شرطة عين شمس عن الواقعة.
وألقت قوة أمنية من مباحث قسم عين شمس، القبض على المتهمين وبحوزتهما أدوات الحفر، وحررت محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة "لصوص لكن ظرفاء".. حبس لصين حاولا سرقة خزنة جواهرجي بعين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.