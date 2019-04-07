أخبار مصر | علاء عابد يستعرض مع وفد هولندي الأوضاع السياسية وحالة حقوق الإنسان بمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يستعرض مع وفد هولندي الأوضاع السياسية وحالة حقوق الإنسان بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، السفيرة مارييت شيرمان سفيرة حقوق الإنسان الهولندية، والسفير لورنس ويست هوف سفير هولندا بالقاهرة اليوم الأحد، بحضور النائب علي عبدالونيس وكيل اللجنة والأعضاء نبيل بولس وسعيد شبايك ومنال ماهر.

واستعرض "عابد" خلال اللقاء مع الوفد الهولندي الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعديلات الدستورية والدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة وتقديم التشريعات لمتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسرد النائب علاء عابد للوفد الأجنبي التشريعات التي أصدرها البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال لدعم حقوق الانسان فى مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة والتعليم والإسكان ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما استعرض حزمة الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور والمعاشات إضافة إلى إقرار العديد من المبادرات الإنسانية غير المسبوقة من الرئيس السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كانت لها آثارها الإيجابية والكبيرة على عدم تحميل الطبقات الكادحة لدفع فواتير الإصلاح الاقتصادي في تجربة مصرية غير مسبوقة في تاريخ الإصلاحات الاقتصادية داخل مختلف دول العالم مما جعلها تنال إعجاب جميع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية.

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وأكد عابد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا بالحفاظ على حقوق الإنسان وتوسيع مفاهيم حقوق الإنسان لتشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحق السكن وغيرها من الحقوق التي أقرها الدستور والقوانين المصرية.

واتفق الجانبان المصري والهولندي على التنسيق والعمل المشترك حول مختلف القضايا التى تهم مصر وهولندا، إضافة إلى تبادل الزياراتبين البرلمانيين المصري والهولندي وزيادة الاستثمارات الهولنديه بمصر، وزيادة السياحة خاصة بعد الاستقرار الأمني والتطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية.

وأبدى الوفد الهولندي إعجابه الكبير بالأوضاع السياسية والأمنية والإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى مختلف أنحاء البلاد.