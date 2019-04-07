أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مُوجه لوزير التموين بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائى مما يشكل عبء على المواطنين فى الحصول على الدعم المستحق.

وأوضح بيومى، أن الجميع مع خطوة تنقيح بطاقات التموين حتى يصل الدعم لمستحقيه ولكن فى المقابل لابد أن تتم هذه الخطوة بدقة شديدة حتى لا يكون تتعرض بعض الأسر للظلم ويتم وقف بطاقاتها دون سابق إنذار على الرغم من كونها من أشد الأسر احتياجا وأن جميع شروط الوزارة الخاصة بصرف الدعم تنطبق عليها.

وشدد النائب البرلماني، على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات تساهم فيها كل الجهات والهيئات والمؤسسات من اجل الاستعانة بها فى صرف الدعم لمستحقيه، وان يتم فتح الباب لسرعة إعادة الأسر المستحقة التى يتم حذفها دون وجه حق.