انت الان تتابع «الصيادلة» تناشد الرئيس بوقف الحراسة القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد، اجتماعا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية، لبحث آخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة. واتخذ المجتمعون عدة قرارات، على رأسها: "تفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، ومطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة".

وكذا إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد 16 أبريل المقبل، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك، وعمل مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وكذا تعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية". وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات

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