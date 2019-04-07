انت الان تتابع «الصيادلة» تناشد الرئيس بوقف الحراسة القضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد، اجتماعا مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والمرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية، لبحث آخر مستجدات قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة. واتخذ المجتمعون عدة قرارات، على رأسها: "تفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع ما يلزم من دعوى قضائية لدرء ومنع الحراسة على نقابة الصيادلة، ومطالبة الصيادلة رافعي قضية الحراسة بالتنازل عن القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة".
وكذا إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد 16 أبريل المقبل، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك، وعمل مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وكذا تعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية". وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات
وكذا إتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد 16 أبريل المقبل، وتفويض مجلس النقابة لإنجاز كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية لذلك، وعمل مؤتمر للنقابات المهنية ضد الحراسة، وكذا تعليق ملصقات رفض الحراسة على كافة النقابات المهنية".
وتعهد مجلس النقابة بالسماح بفحص كافة القرارات والتعاملات المالية التي أصدرها لأي جهة رسمية أو أي لجنة تراها النقابات الفرعية وجموع الصيادلة، ونشر التقارير بشفافية كاملة ومحاسبة المخطئ إن وجد، وقد تم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للقيام بأعمال الفحص فورا لجميع أعمال النقابة من يناير 2019 حتى تاريخه.
وناشد المجلس رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور لحماية الحرية النقابية لنقابة الصيادلة طبقا للدستور المصري وانتظار الفصل في منازعة التنفيذ والاختلاف بين الأحكام القضائية المختلفة من المحاكم المختلفة.
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