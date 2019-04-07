انت الان تتابع مجلس الدفاع السوداني: يجب الاستماع لمطالب المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتجاجات السودان

أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، بعد اجتماع برئاسة عمر البشير السبت، على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين الذين "يمثلون شريحة من شرائح المجتمع"، في وقت يعتصم الآلاف أمام مقر إقامة الرئيس السوداني، وسط الخرطوم، إذ شدد المجلس، عقب اجتماع كامل هيئته، على أهمية "جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن"، واطلع المجلس على "تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال المجلسـ إن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها"، مشيرا إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة بما يحقق التراضي الوطني". وعقد الاجتماع وسط اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر إقامة الرئيس السوداني وسط الخرطوم، بعد أن أقاموا الخيام هناك خلال الليل

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