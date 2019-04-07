انت الان تتابع إطلاق اسم السيسي على مجمع بجامعة عبد الناصر في غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس السيسي
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة الغينية كوناكري، برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، وأزاح الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بحرم الجامعة، وافتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذي اطلق عليه اسم الرئيس السيسي، وفقا لتصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ووصل الرئيس السيسي، إلى كوناكري، ظهر اليوم الأحد، في مستهل جولته الخارجية. وتشمل جولة الرئيس الإفريقية زيارة كل من كوت ديفوار والسنغال، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال راضي، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب إفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي
وقال راضي، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب إفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الإفريقية سلسلة مكثفة من المباحثات الثنائية مع زعماء كلٍ من غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق اسم السيسي على مجمع بجامعة عبد الناصر في غينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.