انت الان تتابع إطلاق اسم السيسي على مجمع بجامعة عبد الناصر في غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس السيسي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، جامعة جمال عبد الناصر في العاصمة الغينية كوناكري، برفقة الرئيس الغيني ألفا كوندي، وأزاح الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بحرم الجامعة، وافتتح مبني المجمع الجديد بالجامعة الذي اطلق عليه اسم الرئيس السيسي، وفقا لتصريحات السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ووصل الرئيس السيسي، إلى كوناكري، ظهر اليوم الأحد، في مستهل جولته الخارجية. وتشمل جولة الرئيس الإفريقية زيارة كل من كوت ديفوار والسنغال، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال راضي، إن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب إفريقيا تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي